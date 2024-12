Clara Moneke chora ao relembrar como fez pai melhorar após AVC

Clara Moneke se emocionou ao relembrar uma história envolvendo o pai, Chiedu Moneke. A atriz revelou que o nigeriano teve um AVC (acidente vascular cerebral), foi desenganado pelos médicos e melhorou após ouvir a filha cantando.

A famosa, que perdeu a mãe aos 20 anos, explicou que sua família escondeu a doença do pai e, quando ela recebeu a notícia, já seria para se despedir dele. Ela, então, viajou para São Paulo e cantou uma música de Bob Marley no ouvido do pai.

Clara Moneke chorando ao relembrar o AVC que seu pai teve. Clara Moneke em No Rancho Fundo

“Essa história é muito forte. Eu segurei na mão dele, cantei Bob Marley, e e ele melhorou. É a força do amor, é a força mais suprema do mundo”, declarou Clara Moneke. “Eu voltei à vida por causa da Clara”, confirmou Chiedu, ao enviar um recado para a filha ao vivo no Domingão com Huck.