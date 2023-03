Clara Valverde Estreia Álbum “Burburinho” Nesta Sexta, Em São Paulo

Show de lançamento será no Cineclube Cortina, às 22h. Ingressos disponíveis

Clara Valverde tem feito barulho com seu novo álbum. E não é pra menos, com 10 faixas autorais, “Burburinho” passeia por uma rica mistura de MPB com gêneros como reggaeton, bossa, funk e latinidades que se mesclam ao pop trazendo o puro suco da diversidade musical brasileira. Nesta sexta-feira, dia 10, os fãs poderão ouvir de perto seu “Samba do moço bonito” e os novos sucessos “Curiosidade”, “Gostosa” e claro, “Burburinho”, no Cineclube Cortina, em São Paulo. O show de lançamento, que começa às 22h, está com ingressos disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$40 (lote 2).

SERVIÇO

Clara Valverde | Show de lançamento do álbum BURBURINHO

Local: Cineclube Cortina – Rua Araújo, 62, República

Data: Sexta-feira, 10 de Março

Horário: Subsolo abre às 21h

Show: 22h