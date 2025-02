Clássico no DF em imagens: veja fotos da vitória do Flu sobre o Vasco

A noite desta quarta-feira (5/2), foi de festa do futebol em Brasília. O Fluminense venceu o Vasco de virada com show das torcidas dos rivais cariocas na Arena BRB Mané Garrincha. A partida do Campeonato Carioca foi mais uma realização Metrópoles Sports em 2025.

A vitória reacendeu a chama tricolor na competição estadual. E se o time de Mano Menezes celebra o segundo triunfo no torneio, o Vasco de Fábio Carille lamenta o primeiro revés no certame.

Veja, em imagens, tudo sobre o clássico carioca no DF.

Metrópoles Sports

Este foi apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco 1 x 2 Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)

Portuguesa 0 x 5 Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

São Paulo x Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

São Paulo x Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)