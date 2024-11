Claudia Abreu: Sutura traz debate social e político em cenário médico

Estrela de novelas de sucesso, Claudia Abreu vive em Sutura, nova série nacional da Amazon Prime Video onde ela vive a dra. Mancini, uma cirurgiã de elite recém-saída de um trauma, que enfrenta um tremor nas mãos, impedindo-a de operar. A atriz acredita que a produção se diferencia de outras por trazer questões sociais e políticas para um cenário comum a qualquer um: o hospital.

“O que difere Sutura das outras séries médicas e que as outras séries médicas falam de medicina e, às vezes, das relações humanas, romances, competição. Eu acho que Sutura coloca milhares de outras camadas exatamente porque estamos no Brasil”, diz a atriz, em conversa com o Metrópoles.

Sutura acompanha Ícaro, vivido por Humberto Morais, um incorruptível jovem da periferia de São Paulo, recém-formado em medicina, que não pode fazer a sua residência médica por conta de uma dívida contraída durante a faculdade.

Do outro lado está a dra. Mancini (Abreu), uma cirurgiã de elite recém-saída de um trauma, atormentada por tremores nas mãos, que quer voltar a operar. A única solução que encontram para resolverem seus problemas é atuar como médicos do crime, dando início a uma perigosa vida dupla onde escapar pode se provar impossível.

Claudia Abreu ainda pondera que a presença de Ícaro na trama levanta mais questões sociais, já que ele representa o melhor residente do hospital que não conseguiu quitar a sua dívida estudantil e racismo e elitismo no ambiente de trabalho.

Quando eu li [o roteiro de Sutura] o que me fascinou é que não era mais uma série médica, mas uma série médica que trazia consigo milhares de outras discussões sociais e políticas. Claudia Abreu

Jéssica Queiroz, diretora da série, completa: “Nos outros trabalhos a gente tem uma glamourização da medicina. Eu acho que Sutura traz essas questões sociais que são importantes para a gente derrubar um pouquinho essa glamourização. Qual é a cara desses médicos? Para quem é todo esse luxo? É uma série que questiona muita coisa”.

Preparação para a série

Claudia e Humberto Morais, responsável por viver Ícaro, também comentaram sobre a preparação para viverem médicos na produção da Amazon Prime Video. De acordo com o ator, outras produções trazem uma não relação com o paciente, enquanto Sutura apresenta sensibilidade aos que estão presentes.

“No hospital [durante a preparação para a série], eu fui perguntar para a médica: ‘Como é quando alguém morre?’. Ela falou: ‘A gente se debulha de chorar. Quero abraçar a família’. Aqui é Brasil e eu acho que Sutura tem isso também. A gente está ali com os pacientes de verdade, para se emocionar com eles”, afirma.

Diego Martins, também diretor da série, afirma ter um “mix”de produções médicas famosas em Sutura, incluindo Grey’s Anatomy. “Foi uma mistura de tudo. Eu, como viciado em séries médicas, tem um pouquinho de coisas que eu assisti durante muito tempo”, diz ela, que pontua This Is Going to Hurt, série britânica de Adam Kay, um dos principais inspiradores.

Sutura chega ao catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira (22/11). Além de Claudia Abreu e Humberto Morais, o elenco conta com Gabriel Braga Nunes, Leopoldo Pacheco, Naruna Costa, Juliana Paiva, Lara Tremouroux, Danilo Mesquita, Clarissa Kiste, Clarisse Abujamra, Fernando Macário, José Trassi, Elzio Vieira, Yara de Novaes, Claudia Missura e Mauricio de Barros.