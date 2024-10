Claudia Leitte anuncia data do primeiro ensaio de verão em Salvador em 2024: “Vou tocar tudo”

A presença de Claudia em Salvador já era cobrada pelos fãs. Um dos últimos grandes shows da artista em Salvador, fora as participações no Carnaval e apresentações em eventos como a Micareta Salvador, foi a apresentação do projeto ‘Prainha da Claudinha’ durante a inauguração do Centro de Convenções, na Boca do Rio, em 2020.

O verão de Claudia Leitte será em Salvador. A artista confirmou a realização dos ensaios de verão na capital baiana com shows no Candyall Guetho Square.

VERÃO MOVIMENTADO

A realização do ensaio de verão de Claudia Leitte no Candyall Guetho Square faz parte da nova agenda do espaço idealizado por Brown que passou por reformas em 2024.

Além dos ensaios de Claudia e dos tradicionais ensaios da Timbalada, o Guetho irá receber outros grandes shows ao longo do verão em uma parceria com a Diva Entretenimento e o Grupo Onda.

Entre as apresentações previstas para o espaço estão negociações com Durval Lelys e Baiana System. As informações foram antecipadas ao Bahia Notícias em agosto. O espaço também irá receber um novo projeto de Carlinhos Brown, o Samba Guetho Square, que deve reunir grandes nomes do gênero em uma experiência imersiva.

O Candyall foi reformado e tem mudanças na estrutura, visando o conforto do público, além de mais possibilidades para os artistas, como a integração com o estúdio Ilha do Sapo.