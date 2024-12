Claudinho, do Zenit, fala em retorno ao Santos em um futuro próximo

Claudinho, que atua como meia-atacante no Zenit, revelou seu anseio de retornar ao Santos durante um evento realizado na Vila Belmiro. O jogador, que tem 27 anos, enfatizou a forte conexão que mantém com o clube e com o presidente Marcelo Teixeira, afirmando que deve muito ao Santos por ter sido da base do time paulista e que seu sonho é vestir novamente a camisa do time. “Devo muito ao Santos e ao Marcelo Teixeira. No início, sempre me ajudou. Ali tive escola, alimentação, estrutura. Se for bom para o Zenit, pode acontecer. Tenho sonho de jogar no Santos”, afirmou.

Aos 27 anos, ele afirmou ainda que em caso de retorno, tem como ambição buscar títulos e continuar atuando em alto nível. “Não quero voltar para me aposentar. Quero retornar para render e dar frutos para o Santos como o Santos me deu”, afirmou o jogador. Enquanto isso, a diretoria do Santos está concentrada em encontrar um novo treinador, após a saída de Fábio Carille.

