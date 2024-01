Cláudio Castro reclama de suposta perseguição pelo governo Lula

Igo Estrela/Metropoles @igoestrela

1 de 1 Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro – Foto: Igo Estrela/Metropoles

@igoestrela

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem reclamado para diferentes interlocutores da postura do governo Lula sobre ele. Castro tem dito que é “perseguido” pelo governo, por ser aliado de Jair Bolsonaro.

Alvo de uma investigação no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Castro está atualmente numa cruzada para tentar anular o inquérito que apura suposta prática de corrupção durante seus mandatos de vereador e vice-governador. Um pedido para anular o caso está nas mãos de André Mendonça.

Pela ótica de Castro, a perseguição não seria de agora, mas sim desde o começo do governo, quando, apesar dos pedidos de Castro, foi mantida a nomeação do delegado Leandro Almada para dirigir a Polícia Federal no Rio de Janeiro. O governador chegou a ir a Lula para pedir que Almada não fosse nomeado, sob a alegação de que ele seria uma indicação de Marcelo Freixo, opositor de Castro e derrotado nas eleições de 2022.

