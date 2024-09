Claus e Vanessa apresentam a “Tour Natural 2024” com participação de Lucca Fortuna no Rio

Celebrando 24 anos de união, Claus e Vanessa levam ao Rio de Janeiro a tão aguardada “Tour Natural 2024”. A dupla, conhecida por seu pop praiano e suas mensagens de positividade, promete agitar o público carioca nesta quinta-feira (05), no Teatro Cesgranrio, com um show repleto de energia e novidades. O show conta ainda com a participação de Lucca Fortuna.

Com 22 anos de carreira, Claus e Vanessa estão em um novo momento de suas vidas e carreiras, inspirados pelo sol, praia, família e natureza. A turnê, que passará por 11 capitais brasileiras, é uma celebração desse estilo de vida mais natural, refletido nas 8 músicas inéditas que fazem parte do repertório. A dupla está determinada a espalhar sua energia positiva pelo Brasil, conectando-se ainda mais com os fãs que os acompanham ao longo dos anos.

Claus e Vanessa começaram sua carreira de forma independente, conquistando rapidamente um contrato com a Universal após o sucesso de seu primeiro disco. O Pop Duo ganhou notoriedade com a canção “Medo de Amar”, tema da novela “Malhação”, e continuou a conquistar corações com hits como “Não Me Esqueceu”, “Sentimento Vai Além” e “Cai a Chuva”. O sucesso internacional veio com “Summer Love”, que foi eleita a música do verão na Europa em 2012.

Ao longo dos anos, a dupla lançou dois DVDs, realizou shows memoráveis em Nova York, Portugal e Havaí, e residiu na Flórida, onde foi premiada como a melhor banda de Orlando pelo Focus Brasil Awards. Suas músicas continuaram a tocar nas rádios brasileiras e internacionais, reforçando a presença deles como uma das principais bandas gaúchas da atualidade.

Serviço:

Data: 05 de setembro de 2024 Local: Teatro Cesgranrio, Rua Santa Alexandrina, 1011 – Rio Comprido, Rio de Janeiro Duração: 90 minutos Classificação: Livre



Ingressos e Promoções:

O Teatro Cesgranrio oferece uma série de benefícios e promoções, incluindo descontos para moradores locais, estudantes, idosos e mais. A promoção “Ingresso Solidário” permite aos fãs contribuir com 1kg de alimento não perecível em troca de 25% de desconto no valor da entrada.