CLDF realiza sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado

Na noite dessa sexta-feira (16/8), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) foi palco de uma sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado anualmente em 11 de agosto. Realizado no Auditório Lindberg Aziz Cury, o evento reuniu diversas autoridades e personalidades do meio jurídico para celebrar a importância da advocacia na sociedade.

A ocasião foi marcada por discursos emocionantes e homenagens que destacaram o papel fundamental dos advogados na defesa das liberdades e na manutenção da Justiça.

O ponto alto da solenidade foi a homenagem póstuma ao advogado Juliano Costa Couto, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), que faleceu em abril deste ano.

Gustavo Costa Couto e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Juliano Costa Couto foi lembrado por ter contribuído significativamente para a advocacia e por seu compromisso com a defesa das prerrogativas dos advogados. Como reconhecimento por sua dedicação, ele foi agraciado, in memoriam, com o título de Cidadão Honorário de Brasília – entregue ao filho Gustavo Costa Couto.

Solenidade em homenagem ao Dia do Advogado Deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Abrindo a sessão, o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas), primeiro-secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, fez um discurso que destacou a relevância da advocacia nos tempos atuais.

“Vivemos um tempo de grandes desafios, onde a advocacia se mostra essencial para garantir que a Justiça prevaleça. E não estamos falando daquela justiça dos livros, mas daquela que resulta da observância ao devido processo legal e do respeito às nossas prerrogativas”, afirmou.

Vice-presidente da OAB-DF, Lenda Tariana Dib Faria Neves Em um discurso que emocionou todos os presentes, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF), Lenda Tariana Dib Faria Neves, destacou a importância de reconhecer a humanidade que existe por trás da advocacia. “Hoje é mais uma vez um dia muito especial por eu falar aqui com vocês. Eu queria aqui fazer homenagem e já peço desculpas pelo embargo da voz, porque quem fala aqui não é o papel, não é o discurso escrito”, começou.

Lenda compartilhou sua própria experiência pessoal ao refletir sobre o luto e a força que a advocacia exige, muitas vezes em detrimento da expressão da humanidade dos advogados.

“Eu perdi meu pai no último dia 1º de agosto. E hoje, na homenagem do Dia da Advocacia, é o meu aniversário de 40 anos. E por que eu trago essas informações tão pessoais? Para falar que a advocacia, por detrás daquele escudo, daquele terno cinza, preto, azul, existe a humanidade, existe o luto. E a gente nem se permite viver a humanidade na advocacia, porque o tempo todo, a sociedade nos exige que sejamos fortes e corajosos.”

Homenagem ao advogado Juliano Costa Couto Seguindo as homenagens, o desembargador José Ribamar Oliveira Lima Junior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, também prestou seu tributo ao homenageado da noite, destacando suas qualidades pessoais e profissionais.

“Juliano era conhecido por sua capacidade de encantar a todos com sua forma serena e educada, mas sempre firme na defesa dos interesses de seus clientes. Um advogado muito respeitoso para a magistratura, para os servidores, e que sempre atuou com grande adesão à ética profissional”, comentou.

A ex-presidente da OAB-DF Estefânia Viveiros, que liderou a instituição de 2004 a 2009, expressou sua gratidão por participar da sessão e prestar homenagem a Juliano. “Hoje é um dia de gratidão, de reconhecer o legado deixado por Juliano Costa Couto, um exemplo para toda a advocacia. Cumprimento Gustavo Costa Couto, que hoje traz a presença de seu pai nesta solenidade, uma homenagem a todos os advogados e advogadas.”

Discurso emocionado Aline, esposa de Juliano; o filho Gustavo Costa Couto; e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) O discurso de Gustavo Costa Couto, filho do homenageado, foi um dos momentos mais emocionantes da noite. Em suas palavras, ele lembrou do amor e da dedicação de seu pai, tanto à família quanto à advocacia.

“Meu pai amava acima de tudo a sua família e a advocacia. Ele foi um marido excepcional, um filho carinhoso, um irmão que todos queriam ter, e um amigo leal. Sua ausência é imensa, mas seu legado é eterno. Tenho muita saudade dos seus ensinamentos, das suas piadas e das histórias que ele contava. No final, só posso agradecer a Deus por ter me dado o melhor pai que eu poderia ter. Muito obrigado”, exclamou.

Confira quem esteve presente na sessão solene, pelo olhar de Vinícius Schimidt

Guilherme Dolabella, Fábio de Carvalho, Luiz Afonso Medeiros CLDF estava lotada para a sessão solene em homenagem ao Dia dos Advogados Gislaine Florêncio e Cleider Fernandes Sânnely Dourado, Angelita Michele e Lana Abadia Marcos Oliveira, Flávia Tavernard e Alexandre Rambo Everardo Gueiros e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Tatiana Maranhão e Jairo Dantas Emerson Callai e Cláudia Callai Gabriel Levi, Hander Ricardo, Patrick Cachapus Carol Guimarães e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Valmir Lemos de Oliveira e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Everardo Gueiros e o deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) Gustavo Costa Couto, Estefânia Viveiros e Cléber Lopes Advogada Carol Guimarães Deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) e Estefânia Viveiros Deputado Pastor Daniel de Castro (Progressistas) e Délio Lins Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.