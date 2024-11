Cleber Lopes promete desconto de 25% na anuidade da OAB-DF

O candidato a presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) Cleber Lopes frisou a promessa de desconto de 25% na anuidade dos advogados ligados à seccional. Durante o debate do Metrópoles, promovido na noite desta terça-feira (5/11), Lopes afirmou que o benefício seria dado aos advogados com até 10 anos de Ordem.

O evento, que conta com patrocínio da Faculdade IDP, é transmitido ao vivo, no canal do Metrópoles no YouTube. Assista:

“Essa inadimplência é exatamente resultado de uma OAB que se comunica mal e que abandonou a advocacia. Não quer saber como está a vida do advogado. Essas pessoas estão, verdadeiramente, passando dificuldades. É exatamente por isso que, na nossa, gestão, faremos um implemento de 25% de desconto, não só para aqueles de 0 a 5 anos, mas nós vamos ampliar esse desconto para aqueles advogados com até 10 anos de inscrição. Para ajudar, para facilitar a vida do advogado”, disse.

A fala de Cleber foi uma resposta à pergunta do colunista do Metrópoles Tácio Lorran, que questionou os advogados sobre a inadimplência de quase 10 mil profissionais junto à seccional.

Eleições

As eleições de 2024 da OAB-DF estão marcadas para 17 de novembro, quando cerca de 41 mil advogados votarão virtualmente para presidente, vice-presidente e demais cargos de gestão da seccional.