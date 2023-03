Cléber Machado é demitido da Globo após 35 anos

A lista de dispensas da Rede Globo em 2023 ganhou mais um nome. Nesta quarta-feira (22/3) foi a vez do narrador esportivo Cléber Machado ser desligado das atividades da emissora carioca. Cléber e Globo atravessavam tratativas para uma possível renovação, mas a emissora decidiu demitir o narrador após 35 anos de vínculo. A informação é do portal Notícias da TV.

A empresa confirmou a saída do narrador, mas fez questão de destacar que a empresa manterá as portas abertas para possíveis projetos no futuro.

Além de narrar diversas modalidades esportivas como o futebol, automobilismo, vôlei e atletismo, Cléber Machado já fez parte da equipe de transmissão do carnaval.

Cléber já vinha ficando fora da equipe principal de narradores da emissora. Prova disso era a permanência dele no Brasil durante a Copa do Catar, no fim do ano passado.