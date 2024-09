Cleucy Estevão é celebrada por Claudia Salomão em almoço intimista

“Fazer um aniversário para a Cleucy é uma alegria em minha vida”, ressaltou a relações-públicas Claudia Salomão, mente por trás do almoço intimista, realizado em uma adega, para a grande amiga e aniversariante do último dia 18 de setembro. Como as duas são apaixonadas por celebrar a vida, já virou tradição a RP oferecer uma festa em comemoração ao início da nova primavera de Cleucy Estevão. Neste ano, não seria diferente. Elas, juntas a um grupo seleto de amizades, se reuniram na tarde dessa sexta-feira (27/9).

Claudia sabe que Cleucy irá brindar o novo ciclo com um imponente agito, em outubro, com os diversos círculos de amizade. Mesmo assim, proporcionar mais uma comemoração para a grande amiga e fazê-la feliz deixa a RP realizada e a faz sentir uma alegria imensurável. “Ela vai fazer uma grande festa este ano. Eu, na minha pequenez, resolvi fazer um almoço especial com o tema vinhos, com amigas do coração, para celebrar a vida dela”, revelou.

Claudia Salomão e Cleucy Estevão Claudia Salomão e Cleucy Estevão O vínculo entre as duas é tão forte e bonito de se ver que quando Claudia Salomão começa a falar sobre Cleucy Estevão os olhos chegam a brilhar, o que ocorreu no momento do discurso. “Eu a admiro muito como mulher, e ela sabe disso”, destacou a anfitriã.

A relações-públicas prosseguiu ao listar algumas das inúmeras qualidades da aniversariante: “É uma grande amiga, parceira, amiga de confidências, de tristeza, de alegria. Temos muitos momentos vividos juntos.”

O laço entre as duas vem de tanto tempo que a relações-públicas não se recorda de quando viraram melhores amigas. “Não sei em qual momento nós ficamos best, mas esse momento existiu em algum dos nossos desafios da vida”, rememorou a anfitriã em entrevista à coluna Claudia Meireles.

Na avaliação da RP, o aniversário — em especial o de Cleucy — merece muito ser comemorado e brindado, com vinhos, é claro. “A vida é uma só e temos que curtir cada momento”, salientou Claudia Salomão. Entre tantas surpresas para a aniversariante, a anfitriã surgiu com um bolo dos parabéns. Radiante, Cleucy Estevão apagou as velinhas e ouviu um discurso lindo de Silvana Chaves em nome de todas as amigas.

Cleucy Estevão “Cleucy, a sua amizade é um privilégio para cada uma de nós. Eu sou grata pela sua amizade, te admiro e me inspiro na sua energia e na sua capacidade de doação para as pessoas que te cercam”, relatou. Silvana acrescentou sobre ser “cada vez mais forte esse entrosamento” entre as integrantes do grupo de amigas: “Não existe momento com você em que se pise em ovos ou não exista liberdade.”

“É uma pessoa de dentro do coração e quando é de dentro do coração é real, verdadeira. Obrigada pela sua amizade e peço a Deus, em nome de todas nós, que te conceda um ano maravilhoso”, suplicou Silvana Chaves, que conheceu e se tornou amiga de Cleucy por meio de Claudia Salomão. As convidadas responderam “amém” juntas e aplaudiram a aniversariante, que ganhou um presente da grife italiana Prada.

Grande amizade Em determinado momento do discurso, Silvana aproveitou para elogiar a beleza da amizade de Claudia Salomão e Cleucy Estevão: “Todas nós temos esse carinho, mas estou dizendo hoje em especial da anfitriã. Para ela, é uma condição sem igual. Chegou o seu aniversário, ela fala: ‘Tenho de fazer alguma coisa para enfeitar a vida da minha amiga e celebrar essa amizade’. Isso é muito lindo de ver.”

Confira momentos da comemoração no vídeo:

Detalhes Anfitriã nata, impecável e caprichosa, a RP é quem cuidou de cada detalhe e preparativo. “Eu mesma fiz a decoração com as flores do meu jardim. A inspiração foi o tema vinhos. Acabei de chegar de Portugal e passei por lugares muito especiais. Resolvi trazer um pouquinho de lá para cá para celebrarmos este mês. Ainda estou no mês do aniversário dela e falei que tínhamos de fazer algo ainda em setembro”, confessou.

Claudia Salomão surpreendeu na ornamentação da mesa posta, com arranjos naturais colhidos no próprio jardim e cachos de uva, fazendo jus à temática da festa: vinhos e adega. A iluminação não só deixou o ambiente mais acolhedor e caloroso, como também ornou com com a belíssima decoração com atmosfera rústica e em tons de verde.

O chef Marcelo Petrarca criou um menu impecável especialmente para a ocasião. Na entrada, o grupo saboreou um mix de folhas com burrata, pesto de tomate e molho de mostarda dijon de dar água na boca. Em seguida, elas puderam se deliciar com os apetitosos pratos principais: o peixe branco grelhado com couscous marroquino e ravióli de Zucca com fonduta de queijo brie e praliné de amêndoas.

Já as sobremesas foram pavlova de sobremesa e torta de sorvete com calda de brigadeiro e flor de sal. Outra delícia provada e aprovada por todas as presentes foi o bolo dos parabéns da LoveCookies. Com cobertura branca, o doce trazia no topo cachos de uva e flores.

Confira como foi o almoço intimista pelos cliques da fotógrafa Nina Quintana:

Buffet: Bloco C, do chef Marcelo Petrarca

Bolo: LoveCookies BSB

