Cliente ameaça garçonetes após levar fora em bar onde segurança morreu

Cenário da tragédia envolvendo o assassinato do segurança Jorny Thiago Abreu Adorno, de 23 anos, o Puxadinho Gastro Bar (foto em destaque), no Riacho Fundo II, foi palco de um novo crime na última quinta-feira (17/10). Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) por importunação sexual e ameaças de morte contra duas garçonetes que trabalhavam no local.

Aparentemente embriagado e sob efeito de drogas, o homem, identificado como Leonardo da Costa Brasil, 30 anos, entrou no bar e se sentou. Ao se recusar a ser atendido por um garçom, o cliente exigiu que uma garçonete o servisse. O homem convidou a funcionária para se sentar à mesa e beber com ele, o que foi negado.

Irritado, o homem puxou a garçonete pelo braço e passou a mão no rosto e na orelha dela, arrancando um dos brincos usados pela vítima. O homem ainda tentou forçar um beijo na boca da garçonete, que conseguiu se desvencilhar e correr para os fundos do bar.

O agressor ainda seguiu a funcionária e a encurralou, querendo saber o endereço dela. “Eu vou descobrir onde você mora e, se você

não ficar comigo hoje, não irá ficar com mais ninguém, porque eu vou tirar sua vida”, ameaçou o cliente.

PMDF acionada

Funcionários do bar ficaram assustados com as ameaças e acionaram a Polícia Militar. Antes de a viatura chegar, o suspeito ainda teceu novas ameaças, desta vez em conversa com um barman. “Você não vai morrer porque eu gostei de você, mas ela vai morrer por ter me rejeitado”, afirmou.

Quando a polícia o abordou, nada foi encontrado, e o suspeito acabou liberado. O agressor também importunou uma caixa do bar, que está grávida. A funcionária chegou a passar mal após as investidas. Após ser liberado pela PMDF o suspeito deixou o local mas retornou pouco depois, portando duas facas.

Assustado, após tantas ameaças, os funcionários do bar chamaram novamente os policiais militares, que, na segunda abordagem, localizaram as facas com o agressor e o conduziram para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). O agressor foi autuado por importunação sexual e porte de arma branca.

Homicídio no bar

Dias antes de o agressor importunar os funcionários, um outro crime, muito mais grave, foi cometido no Puxadinho Gastro Bar. Na noite de 13/10, um domingo, o empresário Felype Barbosa da Silva (no vídeo abaixo, segurando um copo amarelo) tentou sair do estabelecimento sem pagar a conta, mas foi impedido pelo segurança Jorny Thiago Abreu Adorno.

O criminoso não gostou e sacou uma arma. Testemunhas ouviram cerca de 15 disparos. Jorny foi baleado e morreu na hora. Um menino de 10 anos também acabou atingido e está internado em estado grave, no Hospital de Base.

Outras vítimas relataram que houve corre-corre, e um segurança disse ter visto uma mulher ensanguentada com a criança baleada nos braços.

Além do segurança e do garotinho, quatro mulheres ficaram feridas ao serem atingidas por tiros de raspão, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Uma delas, alvejada nas costas, é a mãe da criança de 10 anos internada.