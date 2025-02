Clima em fevereiro será de extremos – veja a previsão para todo o Brasil

Fevereiro marca o encerramento do verão meteorológico (que começa em dezembro), embora o verão astronômico só termine em 20 de março, às 6h01 (pelo horário de Brasília), de acordo com o MetSul.

Neste mês, as temperaturas seguem elevadas, e as chuvas, em grande parte do Brasil, ocorrem principalmente por convecção – um fenômeno causado pelo aquecimento do ar úmido. Essas pancadas podem ser fortes e localizadas, provocando alagamentos, enxurradas e tempestades severas.

La Niña continua ativa em fevereiro

O boletim semanal do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, divulgado no início da semana, apontou que a temperatura do mar na região Niño 3.4, no Pacífico Equatorial Centro-Leste, estava 0,9ºC abaixo do normal.

Essa área é usada para identificar El Niño ou La Niña e medir a intensidade desses fenômenos. Com a anomalia de -0,9ºC, a condição é classificada como La Niña de fraca intensidade. A expectativa é que La Niña persista em fevereiro, afetando o clima no Rio Grande do Sul, com chuvas irregulares e períodos de estiagem em algumas áreas.

Mapa indica áreas com chuva abaixo e acima da média em fevereiro. Crédito: Reprodução/Climatempo

Mês será de chuvas irregulares

Como mês auge do verão, fevereiro traz chuva geralmente irregular, variando bastante de uma área para outra. Ou seja, em um mesmo município, pode haver locais com muita chuva e outros com pouca precipitação.

O mês começa com excesso de chuva no Sudeste, com acumulados elevados nos primeiros dias, especialmente nas regiões centro-Leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Centro e Triângulo Mineiro, em Minas Gerais.

O início de fevereiro ainda registra chuvas intensas em partes do Mato Grosso, Goiás e nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, devido à presença de um canal de umidade bem formado entre essa área e o Sudeste do Brasil.

Leia mais:

Para o Centro do país, espera-se pouca chuva, com algumas áreas recebendo precipitação abaixo da média. No entanto, pancadas fortes e temporais isolados continuam, devido ao calor e à umidade, podendo causar inundações e deslizamentos.

No Sul, a primeira semana terá chuvas irregulares, mas o calor intenso provocará pancadas localizadas e temporais, alguns fortes, com risco de danos, acumulando grandes volumes de chuva em curtos períodos e ventos fortes. A previsão é que a maior parte da região tenha chuvas acima da média histórica até o final do mês. Embora alguns locais ainda recebam menos chuva, isso será bem menor do que em janeiro. Assim, espera-se uma redução da estiagem no Rio Grande do Sul, beneficiando a agricultura.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para as regiões Norte e Nordeste apontam calor e chuvas acima da média. No entanto, áreas como o leste do Acre, sul do Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins e Bahia podem ter chuvas abaixo da média.

Mapa indica pontos do Brasil com temperatura abaixo e acima da média em fevereiro. Crédito: Reprodução/Climatempo

Como fica a temperatura no Brasil

No Centro-Oeste, o calor será forte e intenso. Nos primeiros dias, a chuva ajudará a amenizar as altas temperaturas no Sudeste, mas com a redução das precipitações ao longo do mês, o calor retorna, com alguns dias de temperaturas bem elevadas.

Já no Sul, os primeiros 10 dias, segundo o Inmet, serão marcados por calor excessivo, especialmente no Rio Grande do Sul, com máximas chegando a 40ºC ou mais em muitos municípios. No Norte e Nordeste, a mínima será em torno de 26ºC, com destaque para picos de calor em alguns municípios do Pará, o que é normal para a época.

