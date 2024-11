Clima leva Colômbia a decretar ‘situação de desastre’

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, decretou estado de desastre nacional neste domingo (10) devido às fortes chuvas que provocaram inundações em diversas regiões e à seca que já levou à adoção de racionamento de água em Bogotá. “O país está em situação de desastre por causa das variações climáticas, que estão gerando impactos imprevisíveis e elevando a vulnerabilidade dos territórios”, afirmou Petro em entrevista coletiva após uma reunião com autoridades de gestão de riscos.

De acordo com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (UGRD), as tempestades do fim de semana afetaram 27 dos 32 departamentos colombianos. Não há informações sobre vítimas até o momento, segundo o boletim da UGRD.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Dantas