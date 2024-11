Clínica de Salvador cria ação com novos benefícios em saúde e novos descontos exclusivos em estabelecimentos parceiros

A Clínica da Mulher se une a mais de quarenta parceiros e expande especialidades médicas

A Clínica da Mulher (@aclinicadamulher), referência em saúde feminina em Salvador, está oferecendo uma rede de benefícios em mais de cinquenta parceiros na capital baiana. Os descontos podem ser aproveitados em restaurantes, escolas, farmácias, academias, salões de beleza, clínicas de estética e odontologia, entre outros (veja lista ao final da matéria).

O espaço também acaba de ampliar as suas especialidades médicas, incluindo medicina integrativa, nutrologia, dermatologia, obstetrícia e cardiologia.

A iniciativa surge em resposta ao cenário atual, onde muitas mulheres enfrentam uma rotina sobrecarregada. Segundo recente pesquisa do Infojobs, 83% das mulheres conciliam trabalho com responsabilidades domésticas e cuidados com crianças ou idosos, resultando em uma jornada exaustiva.

Na Bahia, 52,8% da população inadimplente é feminina, segundo dados do Serasa, que alerta sobre cada vez mais mulheres estarem assumindo sozinhas o sustento do lar.

“A proposta do Programa Cuidar Bem Mulher é ampliar o acesso de mulheres a serviços médicos essenciais e a outros cuidados que impactam diretamente sua saúde física e emocional”, explica a premiada mastologista Dra. Anna Paola Noya Gatto (@dra.annapaolagatto), fundadora da clínica.

Além dos benefícios em estabelecimentos parceiros, o cartão especial oferece descontos internos na própria Clínica da Mulher, com reduções de até 50% em consultas, exames e procedimentos médicos.

O Programa também serve para os check-ups rápidos, que emitem resultados no mesmo dia e são organizados por faixa etária no local. “Com a sobrecarga do dia a dia, muitas mulheres deixam de cuidar de si, o que pode agravar doenças silenciosas, como o câncer, que é mais difícil de tratar em fases avançadas. Foi por isso que criei esse formato de check-up”, conclui a Dra. Anna Paola.

Quem deseja fazer parte, precisa garantir o Cartão Cuidar Bem Mulher por R$ 60 anuais, sem mensalidades. A inscrição pode ser feita no site ou WhatsApp, e o cartão permite acesso imediato aos benefícios, sem carência ou restrições de idade ou condições pré-existentes.

Lista com alguns parceiros do Programa Cuidar Bem Mulher:

Estética: Fio laser, Ice laser, Esbelta, harmonise, La Forme, Nutrimed, Rui Kerner e Deise Carvalho.

Clínicas: Clinica Médica Analuzia Moscoso, Recanto de Luz, Curativa Clin, Núcleo de Neurologia da Bahia, Tereza Rogério Cardiologia, Clínica de Terapia da Dor.

Odontologia: Doutor Sorriso e Dra. Ana Amorim.

Farmácias: Farmácia Flora Manipulação.

Hospitais: Hospital Santo Amaro.

Laboratórios: Extratus Vida manipulação de Fórmula, Sabin Diagnóstico, Laboratório Jaime Cerqueira, Laboclin.

Outros: Escola Kimimo, Anabel Confeitaria, Rommanel, Dança de salão Alaide Novais, Wizard.