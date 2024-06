Clínica estética em que jovem morreu após procedimento é interditada

A clínica de estética no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo, onde foi o realizado o peeling de fenol em Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que morreu após o procedimento, está interditada. A esteticista e influencer Natália Fabiana de Freitas, mais conhecida como Natália Becker nas redes sociais, é a responsável pelo estabelecimento e, atualmente, encontra-se foragida. A falta de exames prévios para identificar possíveis reações alérgicas ao produto utilizado é um dos pontos investigados pela polícia. O jovem recorreu ao procedimento para remover marcas de acne. Marcelo Camargo, parceiro de Henrique, forneceu relato detalhado à polícia e segundo ele, antes da aplicação do fenol, foi realizada uma limpeza de pele e aplicação de anestésico. No entanto, pouco tempo após o tratamento, Henrique começou a apresentar sinais de desconforto intenso e dificuldades para respirar. A gravidade da situação levou ao acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Henrique morreu enquanto recebia o socorro. A repercussão do incidente levou Natália Becker, que possuía mais de 200.000 seguidores nas redes sociais, a desativar seu perfil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA