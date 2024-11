Clínica revela procedimentos estéticos de Nunes. Veja antes e depois

São Paulo — O prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes (MDB), realizou procedimentos estéticos no rosto em uma clínica na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo.

A informação foi divulgada nas redes sociais da clínica JK Estética Avançada, nesta quinta-feira (7/11). Uma imagem com o antes e depois do prefeito foi publicada pelo estabelecimento, mas o post foi apagado após a repercussão das imagens.

Ricardo Nunes fez o protocolo “Rejuvenne”, que inclui preenchimento com ácido hialurônico e rinomodelação. Ele também fez aplicação de botox na região da testa. Procurado, o prefeito não quis fazer comentários.

“Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade”, escreveu a clínica — que tem como clientes ex-BBBs e influenciadores digitais, além de famosos como Deborah Secco e Fernanda Lima.

A harmonização facial foi feita na mesma clínica em que a primeira-dama Regina já havia passado por procedimentos estéticos neste ano — ela já havia divulgado um vídeo em que mostrou um tratamento chamado lifting facial.

Reeleição

Nunes foi reeleito para mais quatro anos de mandato à frente da Prefeitura paulistana ao derrotar o candidato do PSol, Guilherme Boulos, com 59,35% dos votos.

A reeleição do emedebista representa uma importante vitória política do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que mergulhou na campanha no momento em que o emedebista se via ameaçado pela candidatura do influenciador Pablo Marçal (PRTB), no primeiro turno, a despeito do distanciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que indicou o agora vice-prefeito eleito, Coronel Mello Araújo (PL).