“Clone” do Game Boy Advance: conheça o portátil da Anbernic

A Anbernic lançou um novo console portátil que traz o design nostálgico do Game Boy Advance (GBA), mas com melhorias modernas, como botões adicionais e suporte à emulação de jogos clássicos.

O RG 34XX já está disponível no site oficial da marca por US$ 69,99 (R$ 430,40, na conversão direta), com desconto promocional que reduz o preço para US$ 63,99 (R$ 393,51) até 18 de dezembro.

O console é oferecido em quatro cores: roxo e preto, remetendo às opções originais do GBA, além de modelos transparentes em verde e vermelho.

“Clone” do GBA tem toques moderno, como entradas para microSD e saída HDMI(Imagem: Reprodução/YouTube/Anbernic)

Atualizações no design clássico do Game Boy Advance

Embora mantenha visual muito similar ao GBA original, o RG 34XX traz algumas atualizações importantes. Entre as novidades estão:

Botões extras: dois botões de ação adicionais e dois botões de ombro extras;

dois botões de ação adicionais e dois botões de ombro extras; Tela maior: o portátil conta com tela de 3,4 polegadas, resolução de 720×480 píxeis e proporção 3:2;

o portátil conta com tela de 3,4 polegadas, resolução de 720×480 píxeis e proporção 3:2; Conexões modernas: inclui slots para cartão microSD e uma porta HDMI para conexão a TVs e monitores;

inclui slots para cartão microSD e uma porta HDMI para conexão a TVs e monitores; Controle de volume atualizado: o clássico dial de volume foi substituído por uma chave seletora bidirecional, permitindo ajustes mais precisos.

Desempenho e primeiras impressões

O RG 34XX utiliza o chipset Allwinner H700, já presente em outros dispositivos da Anbernic. Segundo o portal, apesar de suas limitações com jogos de consoles 3D, como Nintendo 64, Sega Dreamcast e Sony PSP, o portátil lida bem com títulos de 16 bits e se destaca na emulação de jogos do Game Boy Advance graças à proporção de tela compatível com o console original.

As primeiras análises do portátil são positivas. Russ Crandall, do canal do YouTube Retro Game Corps, classificou o RG 34XX como uma recriação “quase perfeita” do GBA. Entretanto, ele ponderou que o conforto do dispositivo pode variar, dependendo da experiência do usuário com o design ergonômico do original.

O site Retro Handhelds, especializado em dispositivos para jogos retrô, também elogiou a fidelidade ao design do GBA, mas apontou que o console pode ser desconfortável para jogadores com mãos maiores. Enquanto os botões de ombro principais foram bem avaliados, o segundo conjunto, menor e localizado na área onde o slot de cartucho ficava no GBA, foi criticado por ser menos ergonômico.

Embora mantenha visual muito similar ao GBA original, o RG 34XX traz algumas atualizações importantes (Imagem: Divulgação/Anbernic)

Para quem é o RG 34XX?

Para o Verge, com preço competitivo e foco na emulação de jogos clássicos, o RG 34XX é opção interessante para entusiastas de jogos retrô que buscam reviver a experiência do Game Boy Advance, mas com melhorias modernas. No entanto, quem prefere conforto prolongado ou planeja jogar títulos 3D mais exigentes pode precisar considerar outras opções no mercado.

Abaixo, veja um unboxing do “clone” do GBA feito pela própria fabricante:

