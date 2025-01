Clube da Série A tenta contratação de atacante do Flamengo

O Flamengo pode perder mais um atacante no início desta temporada de 2025. Após saída de Gabigol, outro jogador que pode deixar o clube é Carlinhos, que foi sondado pelo Vitória nas últimas horas. O atleta tem contrato com o rubro-negro carioca até o fim de 2026, mas uma eventual saída não deve ser dificultada pela diretoria liderada pelo presidente do Mengão, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Se a negociação avançar, os valores ajudariam o Flamengo a se aproximar da meta de arrecadação de R$ 3 milhões para o início do ano, valor importante após antecipação da janela de transferências no meio do ano passado e realizar altos investimentos, como a compra do terreno no Gasômetro para construção de seu estádio próprio.

Carlinhos custou cerca de R$ 3,2 milhões, fez poucos jogos com a equipe principal e hoje está relacionado para atuar com os garotos da base no início do Campeonato Carioca. Por outro lado, o time profissional se prepara para viajar para a pré-temporada nos Estados Unidos.