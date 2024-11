Clubes baianos terão novo torneio em 2025 com vaga na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (13), durante o Conselho Técnico do Campeonato Baiano 2025, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou que o calendário estadual da próxima temporada contará com uma nova competição, que irá premiar o campeão com uma vaga na Copa do Brasil de 2026.

O torneio envolverá clubes da Série A e Série B do Baianão e tem início marcado para 15 a 20 dias após o término da primeira fase do Campeonato Baiano de 2025. O novo torneio ainda não possui um nome já que a FBF ainda busca investidores e patrocínios visando a realização do torneio.

Em conversa com o Bahia Notícias, Ricardo Lima, presidente da FBF, comentou que a ideia surgiu para dar mais tempo de calendário para as equipes baianas.