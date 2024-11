CNI se opõe ao aumento da taxa Selic em reunião do Copom

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) expressou sua posição contrária ao aumento da taxa Selic na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) marcada para esta quarta-feira (6). A entidade acredita que a elevação da taxa de juros não seria uma decisão acertada, considerando os dados econômicos mais recentes. De acordo com a CNI, a manutenção da taxa Selic é fundamental, especialmente em um contexto global onde diversas economias estão optando por cortes nas taxas de juros. A confederação ressalta que seguir essa tendência internacional é crucial para a recuperação econômica do Brasil.

A entidade ainda argumenta que um aumento na taxa Selic poderia prejudicar a atividade econômica, dificultando o crescimento e a geração de empregos. Além disso, enfatiza que a política monetária deve ser ajustada de acordo com as condições econômicas atuais, que, segundo a CNI, não justificam uma alta nos juros. A decisão do Banco Central, segundo a confederação, deveria levar em conta não apenas os indicadores internos, mas também o cenário internacional.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA