CNJ notifica tribunais sobre regra de gênero para promoções

Resolução do conselho determina que foros de 2ª instância incluam uma lista exclusiva para juízas

Sede nacional do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

PODER360 26.dez.2023 (terça-feira) – 10h52



O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) notificou os tribunais de 2ª instância sobre a regra de gênero para promoções de juízes, aprovada em setembro. A medida vale para tribunais estaduais, a Justiça Federal do Trabalho. A Corte eleitoral e militar estão isentas.

A medida do CNJ determina que foros de 2ª instância intercalem uma lista mista de magistrados, por merecimento, com uma exclusiva de mulheres, também por mérito. Por exemplo, se o último juiz promovido na vara tenha sido um homem, sob o critério de merecimento, a próxima vaga será destinada para uma mulher.

As vagas para juízes de 2ª instância são abertas a partir da saída de um magistrado por aposentadoria voluntária ou compulsória -quando o integrante completa 75 anos.

A resolução foi publicada no Diário da Justiça na 6ª feira (22.dez.2023) e assinada pelo presidente do CNJ, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luis Roberto Barroso. Eis a íntegra da publicação (PDF – 571 kB).