CNN encerra contrato com jornalista Felipe Moura

A demissão de Felipe Moura acontece após o jornalista ironizar uma denúncia contra Sergio Moro. Em suas redes, ele falou sobre “retaliação” 21/04/2023 13:42, atualizado 21/04/2023 13:42

O jornalista Felipe Moura Brasil não faz mais parte do quadro de funcionários da CNN Brasil. A emissora encerrou o contrato com o profissional na quarta-feira (19/4), assim como confirmado pelo canal à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Em nota, a emissora e Felipe afirmam que a demissão aconteceu em “comum acordo, pelo distrato do contrato por não terem chegado a um consenso sobre a conciliação das diferentes frentes de trabalho do jornalista com as demandas da emissora”.

O canal ainda agradeceu ao jornalista, que participava do CNN Arena, pelo “profissionalismo, pela dedicação e pela excelência à frente do programa CNN Arena e nas participações em outros jornais, como o WW”.

Na semana passada, Felipe causou polêmica ao defender o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), denunciado ao Supremo Tribunal Federal (STF) sob acusação de caluniar o ministro Gilmar Mendes. Em sua fala, Moura alegou que Moro apenas fez uma piada e ironizou o magistrado.

Sergio Fernando Moro, nascido em 1972, é ex-juiz, ex-ministro da Justiça, ex-professor, advogado e político brasileiro. Natural de Maringá, no Paraná, Moro foi lançado como pré-candidato à Presidência da República pelo partido PodemosRafaela Felicciano/Metrópoles

Meses depois, o ex-juiz mudou para o União BrasilAndre Borges/Esp. Metrópoles

Durante a carreira, Moro atuou em diversos casos, como o escândalo do Banestado, e a Operação Farol da Colina; foi juiz auxiliar no STF, e assessorou a ministra Rosa Weber durante o julgamento do mensalão, mas foi após atuar na Operação Lava Jato que ele ganhou notoriedade no Brasil e no mundoRafaela Felicciano/Metrópoles

Em 2017, Sergio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. A sentença, no entanto, foi posteriormente anulada pelo STF, e Moro foi acusado de agir com parcialidade no julgamento. Como consequência,teve todos os atos do processo anulados e Lula se tornou elegívelReprodução

Em novembro de 2018, Moro pediu exoneração da magistratura e, em 1º de janeiro de 2019, assumiu o controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no governo BolsonaroRafaela Felicciano/Metrópoles

Rafaela Felicciano/Metrópoles

Desde então, a relação entre Sergio Moro e Bolsonaro azedou. Após deixar o governo, o ex-juiz passou a advogar e a atuar como consultor para empresas privadasAndre Borges/Esp. Metrópoles

Casado com Rosangela Wolff de Quadros Moro e pai de dois filhos, Moro se filiou ao partido Podemos no dia 10 de novembro de 2021 e se lançou pré-candidato à Presidência da RepúblicaFábio Vieira/Metrópoles

No decorrer da carreira, Moro ganhou inúmeros prêmios no Brasil e no exterior. Um deles foi o da revista Time, que o considerou uma das cem pessoas mais influentes do mundo. A Bloomberg o considerou o 10º líder mais influente do planeta e, em 2019, o jornal britânico Financial Times o elegeu uma das 50 pessoas de destaque do mundoFábio Vieira/Metrópoles

Rafaela Felicciano/Metrópoles

Em suas redes sociais, Felipe Moura disse: “Jamais fui nem serei cúmplice da prisão de alguém, só por piadas privadas, vazadas em registros de terceiros. […] Ironizar erros e abusos de autoridades públicas é tradição na imprensa brasileira. […] Nunca deixarei a vigilância ácida por medo de retaliação.”

