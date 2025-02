CNU: agências reguladoras publicam edital de formação profissional

O resultado final do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgado na próxima terça-feira (4/2), e as agências reguladoras já publicaram o edital do curso de formação profissional (CFP).

Os editais foram publicados em Diário Oficial da União nesta segunda-feira (3/2), e trazem orientações sobre esta etapa. Além disso, também foi publicada retificação do edital CNU sobre as notas finais após o CFP.

