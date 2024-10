CNU: MPF recomenda que candidatos não sejam eliminados. Entenda

Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografia

1 de 1 Imagem ilustrativa concurso Nacional Unificado CNU provas Metrópoles – Foto: Luh Fiuza/Metrópoles @luhfiuzafotografiaO Concurso Nacional Unificado (CNU) está em andamento e a eliminação de candidatos que não marcaram no cartão de respostas o tipo de gabarito e/ou a frase solicitada segue gerando polêmica entre os participantes. O procurador da República Humberto de Aguiar Junior, do 3º Ofício da Procuradoria da República no Tocantins, recomendou, nessa quarta-feira (2/10), à organização do CNU e à Fundação Cesgranrio que a eliminação deve ocorrer apenas em casos em que os candidatos, cumulativamente, não tenham assinalado o tipo de gabarito e transcrito a frase no cartão-resposta.

O prazo concedido para resposta é de 10 dias.

Isso porque o Ministério Público Federal tem recebido diversas manifestações de candidatos que não concordam com a eliminação do certame nos casos em que o participante assinalou ou tipo de gabarito ou realizou a transcrição da frase, já que, nesses casos, seria possível que a banca fizesse a identificação do candidato por um desses dois meios.

Leia a reportagem completa no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?