COB implementa nova regra que exige 30% de mulheres em delegações esportivas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou uma nova diretriz que exigirá, a partir de 2025, que todas as modalidades esportivas incluam um mínimo de 30% de mulheres em suas delegações durante competições internacionais. Essa nova regra será aplicada em eventos como os Jogos Sul-Americanos da Juventude e os Jogos Pan-americanos Júnior, promovendo uma maior inclusão feminina no esporte. Paulo Wanderley, presidente do COB, enfatizou a importância de implementar políticas que incentivem a participação das mulheres nas diversas modalidades esportivas. Ele ressaltou que essa iniciativa é uma prioridade para a entidade, que busca promover a igualdade de gênero nas competições.

Rogério Sampaio, diretor-geral do COB, também comentou sobre a decisão, afirmando que a nova medida cria mais oportunidades para que mulheres façam parte das representações brasileiras em eventos internacionais. Essa mudança é vista como um passo significativo para a promoção da equidade no esporte. Além disso, a decisão do COB está alinhada com as recomendações de organismos internacionais, como a Agenda 2020+5 do Comitê Olímpico Internacional (COI). Essa agenda tem como objetivo incentivar a igualdade de gênero em todas as esferas do esporte, reforçando a necessidade de uma maior presença feminina nas competições. A regra de 30% será aplicada apenas às confederações que possuírem, no mínimo, três credenciais para oficiais em cada evento.

