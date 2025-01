COB oficializa candidatura de Rio e Niterói para sediar Pan de 2031

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) oficializou, nesta quarta-feira (29/1), a candidatura das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. As cidades do estado fluminense entregaram o dossiê de postulação à candidatura no último dia 16 ao COB.

A cidade de São Paulo, que havia demonstrado interesse em sediar o evento, já estava fora da disputa. A prefeitura paulistana emitiu comunicado oficializando a desistência da capital e declarando apoio à candidatura de Rio-Niterói para o Pan de 2031.

A capital do Paraguai, Assunção, também concorre à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, Camilo Perez, ao lado do presidente do país, Santiago Peña, formalizou a candidatura da cidade do Paraguai no final de 2024.

Assunção já havia se candidatado para receber o evento em 2027, mas sofreu derrota para Lima, capital do Peru, que sediará a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos. A cidade agora segue na disputa para ter o torneio em 2031. A escolha da sede será anunciada em agosto de 2025, em evento na capital paraguaia.