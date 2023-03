Cobiçado pelo Bahia, zagueiro Titi renova contrato com o Fortaleza 

Alvo do Bahia para a disputa do Brasileirão, o zagueiro Titi permanecerá no Fortaleza. O jogador renovou o contrato com o Leão do Pici até o fim de 2024. O vínculo antigo tinha validade até dezembro de 2023.

A confirmação da renovação do contrato do zagueiro foi feita pelo próprio Fortaleza. Titi é titular da equipe cearense e nos últimos dias recebeu proposta para voltar ao Esquadrão, clube que defendeu entre 2011 e 2015. O Fortaleza alegou que só liberaria o atleta em caso do pagamento da multa de R$ 8 milhões.

“Jogador importantíssimo, vencedor, um dos capitães da equipe, um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube. Quero parabenizar o Departamento de Futebol pelo processo e agradecer ao Titi pela preferência de querer ficar no Fortaleza, pela escolha de permanecer com a nossa camisa. Juntos, vamos atrás de novas conquistas”, destacou o presidente Marcelo Paz.

Em busca de um zagueiro após Raul Gustavo passar por cirurgia no joelho, o Bahia tem tido dificuldade no mercado. Antes de Titi, o tricolor tentou o argentino Victor Cuesta, do Botafogo. O Esquadrão chegou a se acertar com o Internacional, dono dos direitos econômicos do atleta, mas o Botafogo cobriu a oferta e Cuesta optou por ficar no Rio de Janeiro.

O Bahia também não conseguiu concretizar a contratação do atacante Marinho, do Flamengo. Clube e jogador não chegaram a a um acordo. Por outro lado, o Bahia tem negociações avançadas com o atacante Ademir, do Atlético-MG, e o volante Thaciano, do Grêmio.

O tricolor também assinou pré-contrato com o atacante Luciano Juba, do Sport, mas o atleta só deve desembarcar no CT Evaristo de Macedo a partir de setembro.