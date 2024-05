Cobranças públicas de Leite incomodam Planalto e tensão sobe

A avaliação do Executivo é que as postagens do governador gaúcho sobre as enchentes têm tom descabido com o governo federal

O anúncio do apoio de Lula ao Estado veio depois de uma publicação do governador com tom de exigência Sérgio Lima/Poder360 – 27.set.2023

Mateus Maia 3.mai.2024 (sexta-feira) – 11h41



O governo federal avalia que as postagens do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), relacionadas às enchentes no Estado têm tom desaforado e descabido com o governo federal. Isso elevou a tensão entre o político e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo apurou o Poder360.

As reclamações passam pelos requerimentos descasados publicados nas redes do gaúcho e as respostas do governo federal. Um exemplo seria o apelo de Leite para que as Forças Armadas seguissem com o trabalho de buscas durante a madrugada, mesmo que as equipes do Estado tenham parado seus esforços.

O anúncio do apoio de Lula ao Rio Grande do Sul veio depois de uma publicação do governador com tom de exigência.

Em publicação no X (antigo Twitter), o petista tratou as chuvas como“reflexos” das mudanças climáticas e disse que conversou por telefone com Leite.

O chefe do Executivo disse ter colocado o governo “à disposição” do Estado e que, “no que for necessário”, irá “somar esforços” ao governo estadual e às prefeituras.

A declaração de Lula se deu minutos depois de Eduardo Leite fazer uma publicação na rede social pedindo para que o petista enviasse “imediatamente” todo o apoio aéreo possível para o Rio Grande do Sul. No post, Leite marcou o perfil oficial do presidente e afirmou que dezenas de municípios estavam em situação de emergência por conta das chuvas.

Chuvas no Sul Ao menos 31 pessoas já morreram por causa das chuvas no Rio Grande do Sul desde domingo (28.abr.2024). A informação consta no último balanço da Defesa Civil, divulgado às 9h, desta 6ª feira (3.mai.2024).

O temporal afetou 235 dos 496 municípios gaúchos. Segundo a Defesa Civil, o Estado tem:

351.369 pessoas afetadas; 17.087 desalojadas; 7.165 em abrigos; 74 desaparecidas; e 56 feridas. Na 5ª feira (2.mai), o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o rio Guaíba, em Porto Alegre, deve bater recorde e atingir um nível superior ao registrado em 1941. A previsão é que o nível das águas chegue a 5 metros.

A FAB (Força Aérea Brasileira) construirá um hospital de Campanha em Lageado, região sul de Porto Alegre. A estrutura hospitalar improvisada terá 60 leitos.

Ao todo, as Forças Armadas já empregaram 932 militares, 68 viaturas e equipamentos de engenharia, 15 embarcações e 14 aeronaves no resgate às vítimas de inundações.

Assista imagens dos danos causados pelas chuvas (6min2s):