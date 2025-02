Cobras são inteligentes? Saiba qual espécie se destaca

A inteligência animal é um tópico fascinante e amplamente debatido, com algumas espécies, como as abelhas e falcões, impressionando com suas habilidades cognitivas. Mas e as cobras? Embora as serpentes sejam um dos grupos de répteis mais antigos e prolíficos, sua inteligência é menos estudada.

No entanto, dentro do mundo das cobras, a cobra-real (Ophiophagus), com seu tamanho impressionante de até 5,6 metros, se destaca como uma das mais inteligentes, como revela o IFL Science.

As cobras-reais não são apenas as maiores serpentes venenosas do mundo, com um veneno neurotóxico capaz de matar até grandes animais como elefantes, mas também demonstram comportamentos astutos na caça.

Elas utilizam suas habilidades cognitivas para caçar estrategicamente, incluindo outras cobras venenosas, o que exige uma memória e adaptação impressionantes. Além disso, essas cobras são as únicas conhecidas por construir ninhos para seus filhotes, uma característica rara no reino animal.

A inteligência das cobras não é algo amplamente estudado – Imagem: Agro20/Reprodução

Cobras-reais conseguem se adaptar a algumas situações

Apesar de sua natureza tímida, as cobras-reais são capazes de se lembrar de seu ambiente , de seus tratadores, e até de tarefas simples, como aquelas usadas para exames médicos, quando mantidas em cativeiro.

. Além disso, outras cobras da mesma família (Elapidae), embora menos agressivas e mais dóceis, também mostram uma boa capacidade de adaptação ao seu ambiente.

Técnicas de “treinamento de toque“, que ensinam cobras a associar certos sons à alimentação, demonstram que elas podem aprender rapidamente e se adaptar a novos padrões.

Portanto, embora a inteligência das cobras ainda seja um tema em aberto, a cobra-real, em particular, se destaca como uma das mais cognitivamente sofisticadas entre os répteis.

Ainda há descobertas a fazer sobre a inteligência das cobras, apesar de existirem espécies que mostram mais capacidades – Imagem: caioacquesta/Shutterstock

