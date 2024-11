Coca-Cola aposta em IA para recriar anúncio de Natal e divide opiniões

A Coca-Cola divulgou sua aguardada campanha de Natal deste ano, trazendo uma inovação marcante: pela primeira vez, as imagens do icônico anúncio “Holidays Are Coming”, originalmente lançado em 1995, foram criadas inteiramente com o uso de Inteligência Artificial (IA).

No comercial, os tradicionais caminhões vermelhos da marca percorrem uma estrada coberta de neve até chegarem a uma cidade decorada para as festas. Quando as portas dos veículos se abrem, surge um braço, aparentemente do Papai Noel, que entrega uma Coca-Cola Zero em vez da versão original da bebida.

Apesar da modernização visual, a música tema que acompanha o anúncio permanece inalterada, reforçando a nostalgia que caracteriza a campanha natalina da marca.

Jason Zada, fundador do estúdio de IA Secret Level, um dos responsáveis pelo projeto, explicou ao site AdAge que a criação de um comercial com IA generativa é muito mais complexa do que pode parecer. “Não se trata apenas de apertar um botão. Existe uma forte componente humana no processo para gerar a sensação de conforto e familiaridade”, destacou.

Pratik Thakar, vice-presidente global de IA da Coca-Cola, também comentou sobre o equilíbrio entre tradição e inovação que a empresa buscou na campanha: “Estamos unindo nossa herança com o futuro e a tecnologia. Mais do que custo, a velocidade é um grande benefício. O tempo de produção, tradicionalmente, seria muito mais longo.”

No entanto, a recepção entre os consumidores tem sido controversa. Nas redes sociais, algumas pessoas expressaram preocupação com o impacto do uso de IA na criação artística, com críticas apontando que “a arte está morrendo” diante do avanço da tecnologia em projetos de grandes marcas.

Coca Cola using ai for an ad is genuinely so terrifying to me. Art is dying.

Actors, replaced. Camera workers, replaced. Drivers, replaced. Designers, replaced. Soulless.

This is affecting EVERYONE now. Whether you want to accept that or not. Its going too far pic.twitter.com/0ANfrSqZU6

— KJ VA ️️‍ (@KJBurbankVA) November 17, 2024