Coelba emite comunicado sobre transtornos causados pelas chuvas na Bahia

A Neoenergia Coelba emitiu um comunicado neste domingo (24) esclarecendo os transtornos causados pelas chuvas intensas que atingiram diversas regiões da Bahia desde sexta-feira (22). Atualmente a empresa se comprometeu a resolver qualquer transtorno.

Segundo a empresa ao Acorda Cidade parceiro do Bahia Notícias, o temporal provocou quedas de árvores, arremesso de objetos na rede elétrica e danos em postes de iluminação pública, como os registrados em Feira de Santana, na noite de sábado (23), onde diversos postes pegaram fogo devido aos impactos das chuvas.

A Coelba explicou que o clima severo, com forte incidência de raios e ventos, afetou o fornecimento de energia em várias localidades. Para agilizar o atendimento à população, a empresa reforçou a presença de profissionais em campo e no Centro de Operações Integradas, com equipes de engenheiros, técnicos e eletricistas em plantão para monitorar o sistema elétrico e atuar rapidamente nas ocorrências.

A companhia também garantiu que continuará mobilizando seus profissionais até que o fornecimento de energia seja totalmente normalizado para os clientes afetados.