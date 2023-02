Coelba identifica ligações clandestinas em estabelecimentos comerciais em Teixeira de Freitas e Alcobaça

A Coelba realizou, na última semana, operações de combate ao furto de energia em Teixeira de Freitas e Alcobaça, no sul da Bahia. As ações aconteceram nos centros das cidades e resultaram na identificação de cinco ligações clandestinas em estabelecimentos comerciais. Bares, restaurante, distribuidora de bebidas e uma barraca de praia foram flagrados com irregularidades. A energia recuperada nas operações foi de 42 mil kWh, que seria suficiente para abastecer cerca de 500 residências durante um mês.

Em Alcobaça, a operação aconteceu com o apoio de duas guarnições da Polícia Militar. Os técnicos da distribuidora constataram que as unidades flagradas estavam ligadas diretamente na rede elétrica, sendo retirados 20 metros de fiação utilizadas para realizar a fraude e que estavam representando riscos à população.

Já em Teixeira de Freitas, as unidades tiveram o fornecimento de energia suspenso e se auto religaram, configurando a fraude. “É importante destacar a importância da denúncia em caso de suspeita de fraudes, visto que Estabelecimentos comerciais flagrados com irregularidades praticam concorrência desleal, uma vez que levam vantagem indevida em relação a outras empresas do setor que atuam dentro da legalidade”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Coelba, Rodrigo Almeida.

Crime e denúncias

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.