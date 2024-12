Coelba intensifica investimentos no Extremo Sul da Bahia para o Verão 2025

São mais de R$ 24 milhões de investimento no sistema elétrico somente para o período de alta temporada. Planejamento foca nas localidades com maior afluxo de pessoas para festas de fim de ano, festas populares, veraneio e turismo. Além das obras de prevenção, plano inclui monitoramento em tempo real e atendimento reforçado durante toda a estação

Em evento realizado no dia 18 de dezembro, em Porto Seguro, a Neoenergia Coelba apresentou para a imprensa, prefeitura e empresários do comércio e turismo um robusto plano de investimentos para garantir um fornecimento de energia seguro e confiável durante a temporada de verão no Sul da Bahia, onde se concentram destinos procurados internacionalmente, como Porto Seguro, Trancoso, Arraial D’Ajuda, Caraíva, Prado e Cumuruxatiba. Com um investimento superior a R$ 24 milhões, a distribuidora reforçou a rede elétrica para suportar as demandas relacionadas à estação do sol e das férias, como festejos de fim de ano, festas populares, veraneio e turismo, que aquecem os setores de comércio e serviços.

No total de ações para o Verão no Extremo Sul, foram quase 10 mil km de rede inspecionada, mais de 25 mil podas de vegetação que estavam próximas aos cabos de energia, 2 mil manutenções em equipamentos e mais de 862 mil de km2 de limpeza de faixa por onde passam as redes de distribuição, além da ampliação de uma subestação que vai injetar mais de 26,6 MVA no sistema, que irá dobrar a capacidade energética da região.

Porto Seguro e região

A distribuidora duplicou a capacidade energética da Subestação Coroa Vermelha, proporcionando maior disponibilidade de energia para os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, impactando diretamente mais de 60 mil pessoas. Ainda em Porto Seguro, dois equipamentos móveis estarão na região para dar suporte ao aumento de carga do Verão e oferecer maior flexibilidade operacional. Todo o município contará, ainda, com reforço de equipes de prontidão para atender possíveis ocorrências com maior agilidade.

As regiões de Caraíva, Praia do Espelho e Trancoso terão um sistema de distribuição mais confiável devido à conclusão de importantes obras na região que demandaram a implantação de 373 postes e 28 quilômetros de rede. Em Arraial d’Ajuda, a distribuidora instalou 27 novos transformadores na rede elétrica que atende o distrito. A potência total instalada por estes equipamentos é de 3.480 kVA, oferecendo maior disponibilidade energética para o período de alta temporada.

Prado e Cumuruxatiba

Outro município que a distribuidora voltou às atenções foi para o Prado. Uma nova rede elétrica, com 119 postes e 13,2 quilômetros de extensão, foi instalada na Av. Beira Mar, garantindo maior qualidade ao fornecimento de energia. A distribuidora também manterá um transformador móvel de 25 MVA para aumentar a potência energética da cidade.

Monitoramento em tempo real e equipes de prontidão

Além de todas as ações preventivas, a distribuidora também irá monitorar o sistema elétrico da região Sul durante 24 horas por dia, por meio do Centro de Operações Integrado da Neoenergia Coelba, que pode fazer manobras remotas para restabelecimento do fornecimento de energia. Em campo, equipes estarão de prontidão para atuarem com agilidade em caso de ocorrências. Para a temporada, o incremento de profissionais voltados à manutenção do sistema de distribuição será de 74%.

Plano Verão Bahia

Há meses dedicada às ações preventivas, a Neoenergia Coelba inspecionou cerca de 13 mil quilômetros da rede elétrica da Bahia, realizou mais de 220 mil podas e instalou 121 novos equipamentos que trarão maior confiabilidade ao fornecimento de energia aos baianos, atendendo diretamente as necessidades de setores importantes como o turismo e o comércio. No total, mais de mil profissionais estão envolvidos na execução dos serviços e das manutenções preventivas, beneficiando mais de um milhão de consumidores e turistas que visitarão as cidades.

Os locais foram mapeados por meio de uma parceria com a SETUR, que indica as projeções do fluxo de visitantes em todo o estado. “A Bahia é o destino de milhões de turistas durante todo o ano, em especial no Verão. O aumento no afluxo de pessoas em regiões específicas demanda maior atenção da distribuidora nestas localidades. Sabendo disto, nos antecipamos e preparamos o sistema elétrico para a temporada”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth.