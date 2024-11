Coincidência funesta: horas antes da tentativa de atentado no STF, Valdemar disse que o PL iria “explodir”

No meio da tarde desta quarta-feira (13), o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ao se pronunciar em solenidade de posse do deputado Eduardo Bolsonaro (SP) como secretário nacional de Relações Institucionais e Internacionais do partido, disse que a legenda iria “explodir” nas eleições de 2026. Coincidentemente, algumas horas depois, um filiado da sigla, que foi candidato a vereador em 2020 por uma cidade de Santa Catarina, acabou explodindo uma bomba e morrendo em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal.