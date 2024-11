Coisas incríveis que foram inventadas por padres católicos e dois eram brasileiros!

Os humanos inventaram inúmeras coisas, desde ferramentas primitivas até a mais recente inteligência artificial. Algumas dessas invenções são, é claro, mais relevantes do que outras, e, de fato, alguns inventores são mais celebrados do que outros. Embora a ciência e a religião pareçam estar em lados opostos do espectro, por milênios, elas trabalharam juntinhas, sinergicamente. Tanto que muitos religiosos tiveram ideias inovadoras que levaram a grandes invenções.

Nesta galeria, lembramos algumas das maiores invenções dos padres católicos e surpreendentemente dois eram brasileiros.