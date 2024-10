Em 1960, o físico Heinz von Foerster e seus colegas publicaram um estudo matemático alarmante, que projetava um possível colapso da humanidade em 13 de novembro de 2026. O relatório, intitulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, previa que o crescimento populacional desenfreado levaria a uma demanda insustentável por recursos naturais, como água e alimentos.

Segundo o estudo, caso o ritmo de crescimento da época continuasse, o mundo alcançaria um nível populacional “infinito”, onde os recursos naturais e as infraestruturas sociais seriam incapazes de atender às necessidades básicas da população global. Embora essa projeção tenha se tornado polêmica, especialistas apontam que a desaceleração do crescimento populacional em algumas regiões pode ajudar a mitigar esses riscos.

Apesar das críticas ao estudo, muitos cientistas continuam a usá-lo como um alerta sobre a importância de políticas de sustentabilidade e controle populacional. O estudo de Von Foerster destaca que, sem medidas globais para a conservação de recursos e o desenvolvimento sustentável, o mundo ainda enfrenta grandes desafios.

Para ler a matéria completa e entender as implicações desse estudo histórico, acesse o portal BR104, parceiro do O Fuxico Gospel.

The post Colapso em 2026: Estudo de 1960 previu o “Dia do Juízo Final” appeared first on Fuxico Gospel.