Coleção da marca Das Águas traz beachwear elegante e estampas lúdicas

Eterno verão

Vem o Inverno, mas o Verão nunca sai da nossa cabeça. E como nosso clima ameno dá aquela forcinha, nada como usar o top do biquíni em looks urbanos o ano todo. O que seria fácil de fazer com o sofisticado modelito branco em destaque na nova campanha da marca Das águas, fotografada por Vinícius Moreira. O fotógrafo goiano radicado em Salvador assinou também a direção criativa do recente desfile da brand em Porto de Pedras, Alagoas, tendo como cenário a pousada Casa Branca. Intitulada de “O barquinho”, a coleção traz um beachwear elegante e estampas lúdicas de pequenas embarcações no mar. Já disponível no e-commerce da marca dasaguasbrasil.com.br

Mix perfeito

As fashionistas não vão deixar passar esse combo de achadinhos da Farm (farmrio.com.br) versus Adidas (adidas.com.br). As meias que surgem da collab das duas brands, nascem com aquele apelo fashion capaz de ressignificar, rapidamente, um visu, seja ele pensado para as ruas ou academia. Preço: R$ 119 os 3 pares.

Inverno por aqui

As botas estilo coturno são um clássico na moda e ressurgem a cada temporada mais fria. Que tal fazer diferente apostando em um modelo de onça e bater muita perna neste Inverno soteropolitano? Dica de stylist: investe em uma produção bem fresquinha, já que os termômetros por aqui não costumam baixar. Onde achar? Lojinha virtual da Lofty Style (loftystyle.com.br). Custa R$ 199,95

Ela chama Ana

Uma choker traz aquele ar de urbanidade para o look do dia. Se o visu for beeem street, melhor ainda. O vixe amou esse modelito da Ziovara (ziovara.com.br), batizado de Ana, na versão dourada, e ainda, amiga do bolso. Você leva para casa por R$ 24,9

Tem que ter

Boys descolados que estão a fim de uma mini bag para usar a tiracolo, devem dar aquela espiadinha neste achadinho garimpado no e-commerce da Wollner (wollner.com.br). A peça custa R$ 159,9 e além de utilitária carrega um status fashion, ou seja, acessório perfeito para a turma de atitude

Hora do decor

Um objeto irreverente para decorar a sua parede é uma solução criativa para dar bossa aquele cantinho da casa mais sem graça. Atrás de uma fonte de inspiração? Então confere essa folha em macramê, que custa R$ 89,9 e pode ser arrematada na lojinha virtual da Mind (casamind.com.br). Agora é só criar uma historinha divertida e deixar a casa com personalidade.

Nota 10: As antenadas estão apostando nas calças paraquedas, também conhecidas como parachute pants. A maior característica desse modelo é que a peça tem uma pegada esportiva, design amplo e ajustes laterais

Nota 0: Quebrar um copo na casa de um anfitrião, acontece. Mas quando a quantidade começa a aumentar, realmente é hora de cortar a bebida. Três copos numa única noitada é de última!