Colégio Biângulo ajuda estudantes a alcançarem todo o potencial

“Quando eu entrei no Colégio Biângulo, na 1º série, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. O dia a dia na escola me fez uma pessoa diferente. Em um mundo onde a gente está constantemente sendo desafiado, é muito importante ter um ensino em que a gente se coloca como protagonista.”

Assim, Érika Kuckelhaus, estudante da 3° série do Ensino Médio, descreve a proposta educacional do Colégio Biângulo.

Referência no Distrito Federal, a instituição foca na formação integral e na preparação dos estudantes para o mundo atual e futuro. Com ênfase em habilidades globais, a escola desenvolve um conjunto de competências que vai além do conteúdo acadêmico.

O propósito é formar cidadãos cada vez mais interconectados, tecnológicos e diversos. Disciplina, autoconhecimento, inovação, resiliência, criatividade e liderança são primordiais.

Aliadas a uma educação de excelência, essas competências são cultivadas por meio de um currículo robusto e inovador, que inclui programas bilíngues, projetos literários, workshops de profissões, educação financeira e empreendedorismo.

“Eu posso destacar o projeto cinematográfico, em que a gente analisa as obras do PAS de maneira descontraída”, completa Érika.

Já Nicole Marques, estudante da 2º série do Ensino Médio no Colégio Biângulo, é campeã brasileira de judô e conta com a parceria da escola, por meio de patrocínio, bolsa de estudos e reposição de aulas durante o período de treinamento, para continuar se destacando no esporte.

“O Colégio Biângulo contribui muito para minha evolução e para que eu consiga continuar seguindo a minha carreira como atleta. Eu consigo visar um futuro tanto nos estudos quanto na vida esportiva”, reconhece.

Se tudo isso já não fosse bastante atrativo, o Colégio Biângulo está oferecendo um desconto especial de 50% para novas matrículas e renovações, além de 25% nos materiais pedagógicos. A promoção vai até 14 de novembro e abrange estudantes de todas as séries, oferecendo uma oportunidade para as famílias investirem em uma educação de qualidade a preços mais acessíveis.

Faça ou renove sua matrícula

Educação Infantil

A Educação Infantil é reconhecida como uma etapa muito importante para o desenvolvimento integral da criança, influenciando desde as habilidades cognitivas até a formação emocional e social.

Não à toa, uma pesquisa do National Institute for Early Education Research mostrou que crianças que frequentaram programas de Educação Infantil de alta qualidade apresentaram maiores níveis de alfabetização e habilidades de resolução de problemas.

Diante desse cenário, o Colégio Biângulo tem um foco no caráter e fortalecimento de habilidades emocionais importantes como empatia, resiliência e trabalho em equipe.

Raquel e Júlio Guerreiro, por exemplo, perceberam um maior envolvimento social das filhas, Liz e Laura, estudantes do 2° e 4° ano do Ensino Fundamental, com outras crianças, além de resolução de conflitos e senso de grupo após ingressarem no Colégio Biângulo.

“Uma das características que mais me agrada no Colégio Biângulo é o cuidado da equipe com os estudantes. As professoras são muito atenciosas e tentam sempre extrair o melhor de cada um”, afirma Raquel Guerreiro.

Ensino integral

No ensino integral, oferecido desde o berçário até o 7° ano, os estudantes participam de atividades como jazz, judô, dança, ginástica, futsal, teatro, música, robótica e jogos cooperativos.

“As atividades do integral são maravilhosas, minhas filhas amam as aulas de ginástica e jazz. As refeições da escola são super nutritivas e saborosas e ajudam na rotina, já que não precisamos nos preocupar com lanche todos os dias”, ressalta Júlio Guerreiro.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Disciplina, autoconhecimento, inovação, resiliência, criatividade e liderança são o grande diferencial do Colégio Biângulo Nina Quintana/Metrópoles 2 de 4 No ensino integral, os estudantes podem fazer atividades como judô Nina Quintana/Metrópoles 3 de 4 No ensino integral, também há aulas de culinária Nina Quintana/Metrópoles 4 de 4 Colégio Biângulo conta com estrutura para Educação Infantil Nina Quintana/Metrópoles

Foco no Enem

Para preparar os estudantes desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, a escola oferece disciplinas e estratégias de preparação completa para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com aulas específicas, simulados e apoio dos professores durante todo o processo.

O projeto “Redação Nota 1000” propõe oficinas práticas de redação, trabalhando as habilidades argumentativas e discursivas, necessárias para o destaque na prova.

Preparado para eventuais necessidades de ensino híbrido ou remoto, o Colégio Biângulo conta com o Google for Education, uma plataforma que facilita a transição entre os formatos de ensino, garantindo continuidade pedagógica e interatividade nas aulas a distância.

Conquistas em competições como a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Mostra Brasileira de Foguetes e as Olimpíadas SAS de Matemática são a tradução desse sucesso.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 O Colégio Biângulo oferece disciplinas e estratégias de preparação completa para o Enem Nina Quintana/Metrópoles 2 de 3 O projeto “Redação Nota 1000” propõe oficinas práticas de redação Nina Quintana/Metrópoles 3 de 3 Colégio Biângulo, unidade de Vicente Pires (DF) Nina Quintana/Metrópoles

Colégio Biângulo

Unidades:

Taguatinga I

Endereço: QNJ 22, Lotes 34 e 36 – Taguatinga (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Taguatinga II

Endereço: Área Especial 8, Setor J Norte, QNJ – Taguatinga Norte (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Águas Claras

Endereço: Avenida das Araucárias Quadra 201, 455 – Águas Claras (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Águas Claras II

Endereço: Rua 36 Norte, Lote 6 – Águas Claras (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Guará

Endereço: QE 4, Área Especial C – Guará I (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Asa Norte

Endereço: SQN 316 – Brasília (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Sobradinho

Endereço: Área Especial 3, Área Reservada 15, Quadra 13, Conjunto B – Sobradinho (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Samambaia

Endereço: QN 306 – Samambaia Sul (DF)

Contato: (61) 3475-2121

Vicente Pires

Endereço: Rua 07/10, Chácara 324, Lote 8 – Vicente Pires (DF)

Contato: (61) 3475-2121