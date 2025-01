Colégio da Polícia Militar abre processo seletivo para novos estudantes em 16 unidades na Bahia

O Colégio da Polícia Militar (CPM) abriu, nesta quarta-feira (8), as inscrições para o processo seletivo para admissão de novos alunos nas 16 unidades do Colégio, que atende o ensino fundamental e médio, e da Creche/CMEI Nossa Senhora das Graças. As inscrições estão abertas até o dia 12 de janeiro, neste domingo.

Serão sorteadas, por meio eletrônico, 3.141 vagas no site da Polícia Militar da Bahia e da Secretaria Estadual de Educação, no dia 17 de janeiro. Conforme a publicação no Diário Oficial do Estado, as matrículas dos selecionados ocorrerão entre 20 e 23 também desse mês.

Como de costume, nas unidades do interior do estado, sendo elas Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, metade das vagas (50%) será disponibilizada para filhos de servidores, sejam eles policiais militares, bombeiros e outros servidores civis destas organizações. Em Salvador, o número aumenta para 70%. Confira o edital completo. (clique aqui.)