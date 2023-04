Colégios particulares de Salvador ampliam medidas de segurança diante de ataques

Diante dos recentes casos de ataques e ameaças em escolas pelo Brasil, inclusive na Bahia, colégios particulares de Salvador estão reforçando e ampliando medidas de segurança para prevenir ou melhor lidar com os possíveis casos. Nomes como Marista, Antônio Vieira e Maple Bear divulgaram esta semana comunicados aos pais.

O colégio Maple Bear disse estar vivendo “momentos de apreensão” e, com isso, revisando seus procedimentos de segurança. O sistema de monitoramento e vigilância, através de câmeras, está sendo atualizado em 2023 “com tecnologia mais avançada”.

Além disso, haverá alteração da logística da entrada e saída de alunos. “A entrada de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 5º deve ser feita pela portaria principal da Maple Bear. […] O portão de acesso à área de Pensamento Computacional não poderá ser usado para esse fim”, diz o comunicado.

O colégio também pediu o apoio das famílias. “Este ano, nosso tema transversal é Segurança Digital. Além das ações na escola, é importante que as famílias orientem seus filhos para o uso adequado de celulares e acompanhem o que estão acessando, principalmente grupos que atuam para disseminar a violência”.

O Maple Bear disse ainda que seus colaboradores têm treinamentos com profissionais especializados em Primeiros Socorros, Formação de Equipe de Brigada de Incêndio, Prevenção de Acidentes e Treinamentos de Portaria. Além disso, há parceria com a Polícia Militar com treinamento de porteiros e comunicação direta.

O Colégio Marista disse, em comunicado, que está fortalecendo a parceria com a Polícia Militar, enfatizando que suas equipes de portaria e segurança têm passado por capacitação no quesito segurança.

“Mesmo antes de todas estas ameaças evidentes, o Colégio Marista já realizava campanhas que promovem a cultura da paz no ambiente escolar e a formação de todos os colaboradores sobre as temáticas da proteção e defesa de direitos, além dos protocolos de segurança. Contudo, continuaremos buscando ferramentas para mitigar possíveis riscos à comunidade escolar”, diz a nota.

O Colégio Antônio Vieira anunciou que acionou o Comitê Interno de Gerenciamento de Riscos para colocar em prática as normas previstas em sua Política Interna de Gestão de Riscos. Além disso, a instituição ressaltou que está ampliando suas medidas gerais de segurança.

“Sigamos atentos e nos apoiando mutuamente para que possamos enfrentar estes tempos tão desafiadores, mantendo-nos unidos em prol de uma cultura de paz e de cuidado uns com os outros”, afirma o colégio.

O Colégio Sartre divulgou um comunicado dizendo que está “acompanhando com muita atenção as recentes notícias envolvendo a segurança nas escolas” e que a “prevenção é o melhor caminho”. Diante disso, o colégio disse que está ampliando os cuidados com os procedimentos e ações de controle.

O comunicado informa que novos profissionais de segurança foram contratados para atuar na viligância externa das unidades, durante todo o período de atividades letivas. Além disso, as restrições de acesso a visitantes e fornecedores estão sendo ampliadas e a parceria com a Ronda Escolar e os Batalhões da Polícia Militar será estreitada.

O Sartre divulgou ainda que equipes estão “mobilizadas na observação constante do comportamento dos estudantes e de suas interações” e pediu ajuda dos familiares para monitoramento de sites e aplicativos utilizados pelos alunos e verificação dos objetivos levados para a escola.

Escolas públicas

No último dia 11, um Projeto de Lei foi protocolado na Câmara Municipal de Salvador para instalação de portais com detecção de metais em todas as escolas municipais.

De acordo com a proposta, será concedido o prazo de 180 dias ou o período letivo escolar, prevalecendo o que primeiro ocorrer, a partir da entrada em vigor desta Lei, para que todas as escolas municipais se enquadrarem nos critérios estabelecidos.

No mesmo dia, também foi protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto que propõe a obrigatoriedade na instalação de portais de detecção de metais no acesso às unidades estaduais de ensino.

