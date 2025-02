Colesterol “bom” pode não ser tão benéfico como pensávamos

Um novo estudo sugere que altos níveis de colesterol HDL, tradicionalmente considerado “bom“, podem estar associados a risco maior de desenvolver glaucoma, condição que causa perda de visão irreversível.

Embora o HDL tenha sido amplamente recomendado para reduzir doenças cardíacas, os pesquisadores da Universidade Sun Yat-sen (China), questionam essa visão, especialmente no contexto da saúde ocular. O estudo está publicado no British Journal of Ophthalmology.

Níveis elevados de HDL-C, popularmente chamado de colesterol bom, podem estar relacionados à maior chance de desenvolver glaucoma, doença ocular (Imagem: Dilok Klaisataporn/Shutterstock)

Detalhes do estudo que associa colesterol a glaucoma

A pesquisa, que analisou dados de 400,22 mil pessoas ao longo de 14 anos , descobriu que cada aumento moderado no HDL-C estava ligado a crescimento de 5% no risco de glaucoma ;

ao longo de , descobriu que cada aumento moderado no HDL-C estava ligado a ; Em contraste, altos níveis de LDL-C, colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG) foram associados a risco reduzido ;

; A relação foi mais evidente em participantes com 55 anos ou mais, e variações sexuais também foram observadas, com os homens sendo mais afetados por níveis elevados de HDL-C.

A análise gênica sugeriu que os participantes com predisposição genética para níveis elevados de HDL-C tinham risco maior de glaucoma.

No entanto, o estudo não encontrou vínculo genético com LDL-C, CT e TG, sugerindo que esses fatores poderiam ser influenciados por condições ambientais ou de estilo de vida.

Os resultados desafiam a ideia de que o HDL-C é sempre benéfico e pedem mais estudos para entender os mecanismos por trás dessa associação.

Resultados revelam a necessidade de novas pesquisas para entender melhor a relação entre o colesterol bom e o glaucoma (Imagem: Shutterstock/4 PM production)

