Coleta de lixo é retomada em Feira após pendências de pagamento com terceirizada

Após uma reunião neste domingo (22) entre a prefeitura de Feira de Santana e a empresa Sustentare, a coleta de lixo no município foi restabelecida. Caminhões e funcionários da empresa responsável pelo serviço foram vistos circulando pelas ruas da cidade. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o serviço, que havia sido suspenso devido a pendências de pagamento, foi retomado e passou a ocorrer de forma regular.

As equipes já começaram a realizar a coleta em diversas áreas da cidade, como o Centro, incluindo a Avenida João Durval Carneiro e ruas como Prof. Germiniano Codta, Pedro Suzart e Domingos Barbosa de Araújo.

A Sustentare informou que a retomada das atividades foi possível após a reorganização do cronograma, com início das operações a partir das 12h deste domingo. Em nota publicada no site da Prefeitura de Feira de Santana, a administração municipal agradeceu a paciência da população durante a suspensão temporária e reforçou seu compromisso com a manutenção dos serviços essenciais.

“A Prefeitura de Feira de Santana informa que, na manhã deste domingo (22), reuniu-se com a empresa Sustentare para tratar sobre a interrupção dos serviços de coleta de lixo na cidade. Após a reunião, ficou definido que a coleta será retomada a partir do meio-dia de hoje. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a limpeza urbana e o bem-estar dos cidadãos de Feira de Santana”, diz o comunicado oficial.