Colisão entre caminhonete e charrete causa morte na BA-573

Um idoso de 72 anos, identificado como José Rodrigues Teixeira, morreu na manhã deste domingo (8) após um acidente de trânsito na BA-573, próximo à comunidade de Suruá, em Guanambi.

De acordo com a SMTran, uma caminhonete colidiu com a traseira de uma charrete, causando a morte do idoso. O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O animal que puxava a charrete também morreu. O condutor da caminhonete não foi localizado.

O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) registrou a ocorrência, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou o levantamento cadavérico. O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi para necropsia.