Colisão entre caminhonete e picape causa feridos em cruzamento em Vitória da Conquista

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma picape deixou pessoas feridas na manhã deste sábado (19) em um cruzamento da Avenida Espanha, na área de Candeias, em Vitória da Conquista. O incidente resultou no tombamento de um dos veículos e deixou duas pessoas feridas.

Segundo informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Sistema Municipal de Trânsito (SIMTRANS) e da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para prestar socorro às vítimas e controlar a situação no local.