Colisão entre carreta, carro e caminhão deixa duas mortes em Milagres

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro resultou na morte de dois homens e deixou outras três pessoas feridas nesta quinta-feira (14). A colisão ocorreu em um trecho da BR-116, em Milagres, no Vale do Jiquiriçá, e está sendo investigada pela Polícia Civil (PC).

Em nota, a corporação informou que, conforme dados preliminares, a carreta colidiu com o automóvel, que em seguida foi arrastado e prensado contra a traseira do caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as cargas transportadas pelos veículos foram saqueadas, mas o conteúdo não foi especificado. Ainda não há informações sobre os veículos em que estavam as vítimas.

Os mortos foram identificados como Everton Rodrigues de Carvalho, de 42 anos, e Arigean Oliveira Macedo, de 36 anos, e seus corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região para necropsia.

Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Milagres, mas não há informações sobre seu estado de saúde.