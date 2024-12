Colisão entre carro e caminhão deixa um morto no Extremo Sul Baiano

Um homem morreu, na tarde desta segunda-feira (30), após uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na rodovia BR-101, trecho do município de Itamaraju, no extremo sul baiano. O homem, de 35 anos, era motorista do carro de passeio e foi identificado como Luiz Viegas Valiense.

As informações foram apuradas pela TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia na região. Testemunhas registraram o acidente e as imagens mostram o caminhão atravessado na rodovia, gerando congestionamento no local.

O caso será apurado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente.