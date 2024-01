Colisão entre ônibus e caminhão deixa 25 mortos no norte da Bahia

Um grave acidente envolvendo um caminhão carregado de manga e um ônibus de turismo causou a morte de ao menos 25 pessoas e deixou outros sete feridos. O incidente aconteceu na noite do domingo, 7, na BR-324, no trecho da cidade de São José do Jacuípe, localizada no norte da Bahia, a cerca de 290 km de Salvador. O ônibus, que estava realizando o trajeto de Guarajuba para Jacobina, colidiu com o caminhão por volta das 23h30, no km 381, próximo à cidade de Gavião. As vítimas do acidente, que ainda não foram identificadas, são 22 passageiros do ônibus e três pessoas que estavam no caminhão. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região, sendo um para o hospital da cidade de Capim Grosso e os outros cinco para uma unidade de saúde de Nova Fátima. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as causas do acidente.

