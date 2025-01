Colisão entre ônibus e carreta deixa 1 morto e 12 feridos no Vale do Jiquiriçá

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e uma carreta em um trecho da BR-116 de Milagres, no Vale do Jiquiriçá. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (30), perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, um ônibus de turismo, da empresa Wnenem Turismo, que seguia para São Paulo (SP), trafegava na via quando colidiu na traseira da carreta. Não foi informado o nome da vítima que foi a óbito.

Os outros 12 feridos foram socorridos pelo Samu e agentes da ViaBahia, concessionária que ainda administra a estrada. Depois foram encaminhados para unidades de saúde da região. O acidente chegou a provocar congestionamento no trecho , e o trânsito voltou a fluir já no final da tarde.

Ainda segundo informações, o corpo da vítima que faleceu foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu. As circunstâncias do acidente ainda devem ser esclarecidas.